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Schweinfurt: E-Scooter gestohlen und BMW bei Unfallflucht beschädigt

3. August 2026Letztes Update 3. August 2026
Schweinfurt: E-Scooter gestohlen und BMW bei Unfallflucht beschädigt
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizei Schweinfurt ermittelt in zwei Fällen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Gesucht werden Zeugen zu einem E-Scooter-Diebstahl sowie zu einer Unfallflucht.

Am Freitagabend wurde zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr ein schwarzer E-Scooter der Marke Segway gestohlen. Das Fahrzeug war hinter dem Baggersee-Café in der Straße „Am Baggersee“ abgestellt.

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Außerdem wurde am Samstag zwischen 12 und 15 Uhr ein schwarzer BMW der 3er-Reihe bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war zunächst auf dem Aldi-Parkplatz im Heckenweg und anschließend auf dem Parkplatz der nahegelegenen Netto-Filiale in der Franz-Schubert-Straße geparkt. Der Streifschaden dürfte an einem der beiden Standorte entstanden sein.

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Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.


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