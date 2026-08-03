Schweinfurt: E-Scooter gestohlen und BMW bei Unfallflucht beschädigt

SCHWEINFURT – Die Polizei Schweinfurt ermittelt in zwei Fällen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Gesucht werden Zeugen zu einem E-Scooter-Diebstahl sowie zu einer Unfallflucht.

Am Freitagabend wurde zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr ein schwarzer E-Scooter der Marke Segway gestohlen. Das Fahrzeug war hinter dem Baggersee-Café in der Straße „Am Baggersee“ abgestellt.

Außerdem wurde am Samstag zwischen 12 und 15 Uhr ein schwarzer BMW der 3er-Reihe bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war zunächst auf dem Aldi-Parkplatz im Heckenweg und anschließend auf dem Parkplatz der nahegelegenen Netto-Filiale in der Franz-Schubert-Straße geparkt. Der Streifschaden dürfte an einem der beiden Standorte entstanden sein.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.