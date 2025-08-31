Schweinfurt: Fahrradfahrerin stürzt im Verkehr und Unfallverursacher flüchtet

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Am Samstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt entfernt. Die Schweinfurter Polizei ermittelt und sucht unbeteiligte Zeugen.

Gegen 12:25 Uhr passierte eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin die Kreuzung an der Luitpoldstraße und der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Ernst-Sachs-Straße. Der Fahrer eines weißen Kleintransporters bog von der Friedrichstraße kommend nach rechts in die Luitpoldstraße ab und streifte dabei mit dem Fahrzeugheck das Fahrrad der Seniorin. Die 80-Jährige stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unbekannte fuhr mit seinem weißen Kleintransporter ohne anzuhalten in Richtung Kreisverkehr weiter.

Die Schweinfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun auch nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Insbesondere werden zwei Personen gesucht, die Erste Hilfe geleistet haben.

Zeugenhinweis nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. entgegen. Tel. 09721/202-0 entgegen.