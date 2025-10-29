Auto IU
Schweinfurt hat abgestimmt: Das beste Asia-Food 2025 gibt es im…
SCHWEINFURT – Eine Leserumfrage der Newsallianz hat ergeben, welche asiatischen Restaurants in Schweinfurt am beliebtesten sind. Dabei lagen die Top-Platzierten sehr knapp beieinander.
Als Sieger ging das China-Restaurant Kam Sing am Jägersbrunnen hervor, das mit nur wenigen Punkten Vorsprung die Spitze erreichte.
Dicht dahinter folgten praktisch gleichauf:
- HAN Asia-Kitchen in der Rittergasse
- KAI Sushi-Bar in der Spitalstraße
Die Ergebnisse zeigen die Beliebtheit der asiatischen Küche in Schweinfurt, die nach der italienischen und deutschen Küche zu den beliebtesten ausländischen Küchen zählt.
