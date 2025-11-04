Schweinfurt hat gewählt: Griechisch Essen geht man am liebsten bei…

SCHWEINFURT – Die griechische Küche erfreut sich weltweit großer Beliebtheit, was auf eine Kombination aus frischen Zutaten, gesundem Charakter, Gastfreundschaft und natürlich ihrem unverwechselbaren, köstlichen Geschmack zurückzuführen ist. Die Newsallianz wollte wissen: wo schmeckt es Dir in Schweinfurt am besten?

Der Sieger ist eindeutig: mit 45 Prozent erreicht die

Reiterschänke in der Willi-Kaidel-Str. 8 (Nähe Icedome)

die absolute Spitzenplatzierung.