Auto IU
Schweinfurt hat gewählt: Griechisch Essen geht man am liebsten bei…
SCHWEINFURT – Die griechische Küche erfreut sich weltweit großer Beliebtheit, was auf eine Kombination aus frischen Zutaten, gesundem Charakter, Gastfreundschaft und natürlich ihrem unverwechselbaren, köstlichen Geschmack zurückzuführen ist. Die Newsallianz wollte wissen: wo schmeckt es Dir in Schweinfurt am besten?
Der Sieger ist eindeutig: mit 45 Prozent erreicht die
Reiterschänke in der Willi-Kaidel-Str. 8 (Nähe Icedome)
die absolute Spitzenplatzierung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!