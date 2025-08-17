Schweinfurt in Trauer: Auch das 6-jährige Mädchen ist nach dem tragischen Badeunfall verstorben

SCHWEINFURT – Nach dem tragischen Badeunfall vom Donnerstag gibt es nun leider die traurige Gewissheit, dass auch das 6-jährige Mädchen seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Die Polizei meldete, dass das Kind im Krankenhaus verstorben ist, nachdem man in einer Würzburger Klinik seit Donnerstag um sein Leben gekämpft hatte. Sie war mit dem Rettungshubschrauber dort hin geflogen worden.

Zuvor war bereits ihre 7-jährige Schwester an den Folgen des Unglücks verstorben. Die gesamte Stadt hatte gehofft und gebangt, doch leider verloren die beiden Schwestern am Ende den Kampf.