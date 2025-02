Schweinfurt ist sicher? – Polizei erwirkt bereits 21 Haftbefehle gegen Dealer

SCHWEINFURT – INNENSTADT – Seit Monaten verstärkt die Schweinfurter Polizei ihre Maßnahmen zur Sicherheit in der Innenstadt. Neben uniformierten Kräften sind auch zivile Beamte im Einsatz, um Straftaten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Aktuell unterstützen zusätzlich Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Würzburg die Maßnahmen vor Ort.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels. Bereits 21 Haftbefehle wurden gegen Männer erwirkt, die unerlaubt mit Cannabis handelten. Am Donnerstagabend gelang den Beamten erneut ein Erfolg: Ein 28-jähriger Tatverdächtiger wurde auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Festnahme am Roßmarkt

Gegen 17:00 Uhr beobachteten Zivilfahnder, wie der 28-Jährige Cannabis an mehrere Personen verkaufte. Sofort griffen uniformierte Beamte ein und nahmen den Mann fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde er bereits am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen.

Null Toleranz gegenüber Drogenkriminalität

Der Handel mit Betäubungsmitteln, auch mit Cannabis, stellt eine Straftat dar. Die Schweinfurter Polizei und Staatsanwaltschaft gehen konsequent gegen Verstöße vor und setzen alle rechtlichen Mittel ein, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten.

Polizei bleibt sichtbar und ansprechbar

Um die Sicherheit in Schweinfurt weiter zu stärken, intensiviert die Polizei ihre Ermittlungen und bleibt durch verstärkte Fußstreifen in der Innenstadt präsent. Ziel ist es, sowohl für Bewohner als auch für Besucher ein sicheres Umfeld zu schaffen.

Leitender Polizeidirektor Markus Hack betont:

„Wir setzen alles daran, dass die Menschen in und um Schweinfurt sicher leben und sich auch sicher fühlen. Kriminellen, die den öffentlichen Raum für Straftaten nutzen wollen, treten wir mit gezielten Kontrollen, Festnahmen und unserer sichtbaren Präsenz konsequent entgegen.“