Schweinfurt kann/will es nicht – Die Würzburger schon! – Mehr Transparenz im Rathaus: Würzburger Stadtratssitzungen jetzt per Mediathek abrufbar
WÜRZBURG – Wer kommunalpolitische Entscheidungen in Würzburg mitverfolgen möchte, ist ab sofort nicht mehr an feste Termine gebunden. Mit der Konstituierung des neuen Stadtrats hat die Stadt ihren Online-Service massiv ausgeweitet: Öffentliche Sitzungen stehen nun zeitversetzt in einer Mediathek zur Verfügung.
Bisher konnten interessierte Bürger die Debatten des Stadtrats und der Ausschüsse lediglich in Echtzeit per Livestream verfolgen. Da diese Sitzungen oft bereits am frühen Nachmittag beginnen, war eine Teilnahme für viele Berufstätige kaum möglich.
Flexibler Zugriff auf politische Debatten
Durch das neue Angebot in der Mediathek auf der städtischen Homepage werden die Sitzungen im Nachgang für einen Monat bereitgestellt. Oberbürgermeister Martin Heilig sieht darin einen wichtigen Schritt für die lokale Demokratie: „Man muss nicht mehr um 15 oder 16 Uhr live dabei sein, sondern kann online gehen, wenn man Zeit hat und gezielt die Beratung suchen, die von Interesse ist.“
Premiere mit der konstituierenden Sitzung
Den Auftakt in der Mediathek macht die Sitzung vom Montag, 4. Mai 2026. Interessierte können dort unter anderem folgende Ereignisse nachträglich verfolgen:
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Die Vereidigung der neuen Stadtratsmitglieder.
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Die Wahlen der 2. und 3. Bürgermeister.
Mit diesem Schritt erhöht Würzburg die Hürden für die Informationsbeschaffung und verbessert die Vereinbarkeit von politischem Interesse und Berufsleben. Während in Würzburg die digitale Verfügbarkeit nun Standard wird, bleibt abzuwarten, ob andere Städte in der Region – wie etwa Schweinfurt – diesem Beispiel zeitnah folgen werden.
Die Links zum Service:
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Livestream: wuerzburg.de/livestreaming-stadtrat
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Mediathek: wuerzburg.de/mediathek
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