Schweinfurt lädt zum 18. City-Flohmarkt „Rama Dama“ am 25. April 2026 ein
SCHWEINFURT – Am Samstag, den 25. April 2026, verwandelt sich die Innenstadt von 10:00 bis 18:00 Uhr in eine große Meile für Schnäppchenjäger. Der beliebte City-Flohmarkt „Rama Dama“ bietet auch in seiner 18. Auflage eine bunte Mischung aus Angeboten des Einzelhandels und – erstmals in diesem Jahr – einen Bereich für Privatverkäufer.
Das bewährte Konzept sieht vor, dass zahlreiche Geschäfte Restposten, Ausrangiertes und Neuware auf Tischen direkt vor ihren Türen präsentieren. Besucher sind ausdrücklich dazu eingeladen, nach Herzenslust zu stöbern und mit den Händlern zu feilschen.
Premiere für Privatflohmarkt
Eine Besonderheit erwartet die Besucher auf dem Georg-Wichtermann-Platz: Von 10:00 bis 16:00 Uhr findet dort zum ersten Mal ein Flohmarkt für Privatpersonen statt. Hier können persönliche Schätze und Dachbodenfunde entdeckt werden. Wer selbst verkaufen möchte, kann sich noch bis zum 22. April bei Schweinfurt erleben e. V. anmelden.
Rahmenprogramm für die ganze Familie
Neben dem regen Markttreiben sorgt ein abwechslungsreiches Programm für Unterhaltung in der Fußgängerzone:
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Kinderschminken: In der Spitalstraße können sich kleine Besucher zwischen 10:00 und 16:00 Uhr kostenlos schminken lassen.
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Tanzshows & Workshops: Vor dem Rathaus präsentiert die Tanzschule Pelzer um 13:30 Uhr, 14:15 Uhr und 15:00 Uhr energiegeladene Shows. Im Anschluss finden kleine Tanzworkshops für alle Altersgruppen statt.
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Gastronomie: Die ansässigen Gastronomiebetriebe begleiten den Tag mit kulinarischen Angeboten.
Der City-Flohmarkt „Rama Dama“ wird von den Schweinfurter Einzelhändlern und dem Verein „Schweinfurt erleben“ organisiert und verspricht einen ereignisreichen Tag in der Innenstadt.
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