Schweinfurt positioniert sich als Zukunftsstandort für Data Center und KI-Infrastruktur
SCHWEINFURT – Die Arbeitsgruppe XPLORE und der Rechenzentrumsexperte Investa Real Estate haben am 20. April 2026 in der IHK Schweinfurt den nächsten Meilenstein für die Ansiedlung einer europäischen AI-Gigafactory gesetzt.
Im Zentrum der gemeinsamen Sitzung stand das Projekt „Blue Swan“, mit dem sich Schweinfurt um einen der fünf geplanten Standorte für KI-Großrechenzentren der Europäischen Union bewirbt. Das Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unterstrich die strategischen Vorteile der Region, insbesondere die hervorragende digitale Anbindung, die Nähe zum Knotenpunkt Frankfurt und die energiewirtschaftliche Verknüpfung mit dem Südlink. Martina Gießübel, MdL, bezeichnete das Vorhaben als „Quantensprung“, der Schweinfurt zu einem europäischen Leuchtturm der digitalen Infrastruktur machen könnte.
Das Projekt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der weit über den Bau eines Rechenzentrums hinausgeht:
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Digital Infrastructure Academy: Förderung von Schlüsselkompetenzen für digitale Infrastrukturen.
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Forschung und Kooperation: Enge Vernetzung mit Hochschulen wie der THWS und Instituten wie Fraunhofer.
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Nachhaltigkeit: Geplante Nutzung der entstehenden Abwärme für regionale Nahwärmenetze.
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KI-Ökosystem: Ansiedlung innovativer Start-ups und Unternehmen nach dem Vorbild des Berliner Marienparks.
Der offizielle Förderaufruf der EU wird für das zweite Quartal 2026 erwartet. Nach der Veröffentlichung bleiben drei Monate für die Einreichung der Bewerbung, gefolgt von einer dreimonatigen Prüfungsphase. Investa-CEO Rupprecht Rittweger betonte, dass der enorme Rückhalt in der Region dem Projekt entscheidenden Rückenwind für diesen sportlichen Zeitplan gebe. Auch Jürgen Bode (IHK) und Tobias Blesch (Zweckverband Conn Barracks) sehen in der Gigafactory den Startschuss für ein völlig neues digitales Ökosystem in Mainfranken.
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