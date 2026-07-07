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Schweinfurt: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen – Wer kann Hinweise geben?

7. Juli 2026Letztes Update 7. Juli 2026
Schweinfurt: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen – Wer kann Hinweise geben?
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt derzeit in zwei Fällen von Sachbeschädigungen an Pkw, bei denen sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten bzw. den Schaden hinterließen.

Unfallflucht auf Bauhaus-Parkplatz

Am Samstag, zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Bauhaus-Marktes in der Rudolf-Diesel-Straße ein geparkter VW beschädigt. Eine bislang unbekannte Frau öffnete beim Ein- oder Aussteigen ihre Fahrzeugtür und stieß dabei gegen den VW.

Sachbeschädigung in der Stresemannstraße

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Verstrickt und zugenäht

Im Zeitraum von Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 15:45 Uhr, wurde in der Stresemannstraße ein geparkter schwarzer Mercedes Ziel einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter drückte den Frontscheinwerfer des Wagens ein.

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  • Schaden: Etwa 500 Euro.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 bei der Polizeiinspektion zu melden.


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