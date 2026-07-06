Schweinfurt: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen – Wer kann Hinweise geben?
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt derzeit in zwei Fällen von Sachbeschädigungen an Pkw, bei denen sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten bzw. den Schaden hinterließen.
Unfallflucht auf Bauhaus-Parkplatz
Am Samstag, zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Bauhaus-Marktes in der Rudolf-Diesel-Straße ein geparkter VW beschädigt. Eine bislang unbekannte Frau öffnete beim Ein- oder Aussteigen ihre Fahrzeugtür und stieß dabei gegen den VW.
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Verursacherfahrzeug: Weißer Mercedes (Typ A-Klasse) mit Schweinfurter Kennzeichen.
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Schaden: Etwa 1.000 Euro.
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Besonderheit: Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Sachbeschädigung in der Stresemannstraße
Im Zeitraum von Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 15:45 Uhr, wurde in der Stresemannstraße ein geparkter schwarzer Mercedes Ziel einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter drückte den Frontscheinwerfer des Wagens ein.
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Schaden: Etwa 500 Euro.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 bei der Polizeiinspektion zu melden.
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