Schweinfurt setzt auf gelebte Demokratie
SCHWEINFURT – Seit 2025 beteiligt sich die Stadt Schweinfurt im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ an der Partnerschaft für Demokratie. Ziel des Programms, das vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, ist es, die demokratischen Werte zu stärken und die Vielfalt in der Stadt sichtbar zu machen. In der ersten Jahreshälfte wurden bereits rund 14 Projekte genehmigt, die das zivilgesellschaftliche Engagement unterstreichen.
Die ersten Projekte zeigen bereits, wie die Idee in Schweinfurt umgesetzt wird. Eine Ausstellung über die Opfer der NSU erinnerte an die Gefahren rechter Gewalt. Ein Feriencamp für rund 40 Grundschulkinder vermittelte spielerisch demokratische Grundwerte. Im Projekt „Community Art – Demokratie leben“ konnten sich Bürger künstlerisch mit der Frage auseinandersetzen, was Demokratie für sie bedeutet.
Ein Aktions- und Initiativfonds steht Vereinen und Initiativen zur Verfügung, um finanzielle Unterstützung für Projekte zu beantragen. Um die Projekte passgenau auf die Stadt zuzuschneiden, arbeiten zwei Arbeitsgruppen zusammen, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit und strategischer Konzeption befassen. Die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft ist beim Verein Interkult e.V. angesiedelt und berät Interessierte bei der Antragstellung, während die Stabsstelle Integration der Stadt Schweinfurt die Abwicklung der Fördermittel übernimmt.
Weitere Informationen zu laufenden und geplanten Projekten sowie die Möglichkeit, eigene Ideen einzureichen und Fördermittel zu beantragen, finden Interessierte online unter www.demokratie-leben-schweinfurt.de
