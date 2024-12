Schweinfurt stellt das fitteste Ehepaar der Welt – Deutscher Kader glänzt bei den iF3 Super Worlds 2024 in Budapest

Budapest, 15. Dezember 2024 – Deutsche Erfolge bei den iF3 Super Worlds 2024

Der Deutsche Bundesverband funktionaler Fitness (DBVfF) gibt mit Freude die herausragenden Leistungen des deutschen Nationalkaders bei den iF3 Super Worlds 2024 in Budapest bekannt. Über 60 Athletinnen und Athleten aus Deutschland nahmen an der Weltmeisterschaft teil und erzielten in verschiedenen Altersklassen insgesamt neun Podiumsplätze. Dies unterstreicht die starke Präsenz und die hohe Leistungsfähigkeit des deutschen funktionalen Fitnesssports.

Ein besonderes Highlight war der Doppelerfolg des Ehepaars Verena und Johannes Horwedel aus Schweinfurt, die in ihren jeweiligen Kategorien jeweils die Goldmedaille gewannen. Damit trägt Bayern den Titel des „fittesten Ehepaars der Welt“. Weitere Erfolge aus Bayern kamen durch Jonas Zistler (Bayreuth), der in der Senioren Herren Klasse 30-34 Silber holte, sowie durch Angelika Heuer (München), die in der Senioren Damen Klasse 65+ die Goldmedaille gewann.

Höhepunkte der deutschen Erfolge:

Senioren (Masters) Kategorie: Herren 30-34: Silber für Jonas Zistler (Bayreuth) Damen 30-34: Gold für Verena Evelyn Reimers (Hamburg) Herren 35-39: Gold für Boris Benke (Hannover) Damen 35-39: Gold für Verena Horwedel (Schweinfurt) Herren 40-44: Gold für Johannes Horwedel (Schweinfurt) Damen 40-44: Bronze für Simone Kohls (Kiel) Herren 55-59: Gold für Marco Wissner (Stockelsdorf) Damen 65+: Gold für Angelika Heuer (München)

Offene Altersklasse: Herren: Bronze für Lenn Postel (Norderstedt/Bargteheide)

Teamwettbewerb (Teams bestehend aus vier Personen): Bronze für Team Germany (Hamburg)



Mit fünf Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen zeigt Deutschland einmal mehr seine herausragende Stellung im funktionalen Fitnesssport.

Wettkampfform: Der Aufbau der iF3 Super Worlds 2024

Der Wettkampf erstreckte sich über drei Tage und umfasste sechs Testkategorien, die alle Aspekte funktionaler Fitness – wie Ausdauer, Kraft, Körpergewichtsübungen, Adaptionsfähigkeit, Skills und Explosivität – abdeckten. Die Punkte aus allen Tests bestimmten die Gesamtsieger.

Besondere Auszeichnung: „Masters Federation of the Year“

Deutschland erhielt bei den iF3 Super Worlds 2024 einen Sonderpreis als stärkste Nation in der Seniorenkategorie und wurde mit dem Titel „Masters Federation of the Year“ ausgezeichnet. Es ist das erste Mal, dass Deutschland diese Ehrung erhalten hat, was die exzellenten Leistungen des deutschen Teams in den Masters-Kategorien hervorhebt.

Ein Rekordereignis

Die iF3 Super Worlds 2024 vereinten zum ersten Mal alle Altersklassen – einschließlich der offenen Altersklasse, Teams, Masters und Junioren – in einem einzigen, hochkarätigen Wettbewerb. Vom 12. bis 15. Dezember trafen sich über 800 Athletinnen und Athleten aus 36 Ländern in Budapest, um an der bislang größten Weltmeisterschaft der International Functional Fitness Federation (iF3) teilzunehmen.