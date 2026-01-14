Schweinfurt und Üchtenhausen: Scheibe eingeschlagen und eine Unfallflucht – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. An einem Anwesen in der Gunnar-Westermann-Straße wurde die Scheibe der Eingangstüre beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 08:00 Uhr und 15:30 Uhr. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

ÜCHTELHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT. An der Verkehrsinsel am Ortsausgang in Richtung Madenhausen wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Verkehrszeichen beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach könnte nicht angepasste Geschwindigkeit aufgrund Schneeglätte als Unfallursache infrage kommen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.