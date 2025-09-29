Schweinfurter Duell in der Frankenliga – Elina Wagner ist fleißigste Punktesammlerin
SCHWEINFURT – Die zweite Mannschaft des AC 82 Schweinfurt ist erfolgreich in die Frankenliga-Saison 2025/2026 gestartet und hat im internen Duell die dritte Mannschaft besiegt. Mit dem Sieg blieben alle drei Tabellenpunkte beim AC 82 Schweinfurt II, der damit die Tabellenführung übernimmt. Besonders herausragend war die Leistung von Elina Wagner und Julia Metzger, die beide neue Unterfrankenrekorde aufstellten.
Die zweite Mannschaft gewann die Begegnung deutlich mit insgesamt 1.262,85 Q-Points im Zweikampf gegenüber 813,02 Q-Points der dritten Mannschaft.
Unterfrankenrekorde und Bestleistungen
Bei den Damen glänzten zwei Heberinnen der zweiten Mannschaft mit neuen Rekorden:
- Elina Wagner erzielte mit 265,46 Q-Points die höchste Punktzahl der Begegnung. Ihre Leistung von 62 kg im Reißen, 73 kg im Stoßen sowie 135 kg im Zweikampf bedeuten neue Unterfrankenrekorde in der Kategorie Frauen -77 kg.
- Julia Metzger stellte ebenfalls neue Unterfrankenrekorde in der Klasse Frauen -58 kg mit 50 kg im Reißen, 64 kg im Stoßen sowie 114 kg im Zweikampf auf.
Neue persönliche Bestleistungen erzielten Matthias Hofmann (85 kg im Reißen) und Ivan Polke, der sich in allen drei Disziplinen (40 kg Reißen, 48 kg Stoßen, 88 kg Zweikampf) verbessern konnte.
Peter Michel sammelte mit 176,86 Punkten die meisten Zähler für die dritte Mannschaft.
Ausblick auf den nächsten Wettkampftag
Die nächste Begegnung findet am 18. Oktober 2025 in der AC-Halle am Bergl statt. Der Tag ist als Doppel-Wettkampf geplant:
- Vorkampf (14:30 Uhr): AC 82 Schweinfurt II trifft auf den 1. AC Bayreuth II.
- Hauptkampf (17:00 Uhr): Die Bundesligamannschaft tritt gegen den Tabellenverfolger vom AC Weinheim an.
