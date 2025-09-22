Schweinfurter Gewichtheber: Gute Leistungen zum Saisonauftakt – St. Ilgen nicht zu schlagen
SCHWEINFURT – Die Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Beim erwartungsgemäß starken Gegner AC Germania St. Ilgen verlor das Team mit 597,0 zu 410,8 Punkten. Trotz der klaren Niederlage zeigte sich die Mannschaft mit dem Saisonauftakt zufrieden, da mehrere neue persönliche Bestleistungen und Unterfrankenrekorde erzielt wurden.
Im ersten Block überzeugte Sophie Hügelschäffer mit einer starken Form. Sie kam nah an ihre persönlichen Bestleistungen heran und stellte mit 83 kg im Stoßen sowie 148 kg im Zweikampf neue Unterfrankenrekorde bei den Frauen bis 63 kg auf. Mit 91,0 Relativpunkten steuerte sie die höchste Punktzahl für das Schweinfurter Team bei. Auch Julia Metzger konnte mit vier gültigen Versuchen und 68,0 Punkten überzeugen. Philipp Lendner zeigte im Reißen eine starke Leistung, musste sich jedoch im Stoßen mit seiner Anfangslast zufriedengeben. Dennoch steuerte er starke 66,0 Punkte bei.
Im zweiten Block spulte Christopher Ott alle drei Reißhebungen souverän ab. Im Stoßen konnte jedoch auch er nur seine Anfangslast von 120 kg gültig zur Hochstrecke bringen. Er erzielte die zweithöchste Punktzahl für das Team und stellte mit 95 kg im Reißen, 120 kg im Stoßen und 215 kg im Zweikampf neue Unterfrankenrekorde bei den Männern bis 79 kg auf. Bei seinem Debüt in der 2. Bundesliga zeigte sich Leonardo Martach gut vorbereitet. Mit fünf gültigen Versuchen konnte er seine Stoßbestleistung auf 140 kg steigern und eine neue Zweikampfbestleistung von 230 kg erzielen. Auch Alexander Neusteuer zeigte eine starke Leistung und lieferte gute 61,0 Relativpunkte ab.
Nach dem ersten Wettkampftag belegt der AC 82 Schweinfurt den achten Tabellenplatz, während der Absteiger aus der 1. Bundesliga, der TSV Heinsheim, die Tabellenführung übernimmt.
