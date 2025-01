Schweinfurter Gewichtheber holen 2 Punkte beim Tabellenführer

PLAUEN – Die 1. Mannschaft des AC 82 Schweinfurt trat zum ersten Wettkampftag des neuen Jahres gegen das bisher ungeschlagene Athletenteam Vogtland an und erlebte dabei ein spannendes Duell, das sich bis zum letzten Versuch hinzog.

Mit Unterstützung der sogenannten „alten Säcke“, dem Stammtisch des Vereins, sowie vielen weiteren Zuschauern aus dem Vereins- und Familienumfeld, war die Atmosphäre von Beginn an elektrisiert. Trotz kalter Wurst und warmem Bier war die Reise für das Publikum ein voller Erfolg.

Im Reißen starteten die Schweinfurter mit einer soliden Leistung. Die Heber des ersten Blocks, bestehend aus Anna Polke, Maxi Bindrum und Elina Wagner, legten mit 89,1 : 96,0 Relativpunkten einen kleinen Vorsprung für den AC 82 Schweinfurt vor. Der zweite Block mit Jana Fleischmann, Sophie Hügelschäffer und Verena Horwedel baute diesen Vorsprung weiter aus und sicherte mit 189,2 : 202,5 Relativpunkten den ersten Tabellenpunkt in dieser Disziplin.

Die Entscheidung des Wettkampfs fiel jedoch wie gewohnt im Stoßen. Hier rechneten sich die Gastgeber aus Plauen bessere Chancen aus, was den Wettkampf richtig spannend machte. Hebertrainer Philipp setzte taktische Wechsel ein, um den Schweinfurtern einen Vorteil zu verschaffen. Elina Wagner wurde durch Christopher Ott ersetzt, der mit einer starken Leistung dazu beitrug, dass der 1. Block der Schweinfurter im Stoßen mit 135,1 : 165,5 Punkten wieder in Führung ging. Doch die Vogtländer holten im zweiten Block auf und führten nach den zweiten Versuchen mit 315,2 : 312,0 Punkten.

Die dritte Runde der Stoßversuche war entscheidend. Als erstes ging Jana Fleischmann an die Plattform, legte 83 kg auf, konnte jedoch nicht über die Last hinwegkommen. Verena Horwedel hingegen bewältigte die 87 kg, was den AC 82 Schweinfurt mit 316,0 Punkten knapp in Führung brachte. Sophie Hügelschäffer versuchte, mit einer neuen Bestleistung von 88 kg nachzulegen, scheiterte jedoch. Nun lag es an den Vogtländern, das Stoßergebnis zurückzuholen. Doch sowohl Anthony Teichert als auch Martin Novotny konnten ihre Versuche nicht erfolgreich abschließen.

Der letzte Versuch des Wettkampfs war entscheidend. Dominik Sládek vom Athletenteam Vogtland trat an und setzte 172 kg in die Höhe. Mit einer Leistung von 317,2 Punkten sicherten die Gastgeber sich den Stoßpunkt und somit den Sieg in dieser Disziplin.

Insgesamt siegte der AC 82 Schweinfurt mit 518,5 Relativpunkten knapp vor dem Athletenteam Vogtland, das auf 506,4 Punkte kam und sich mit dem Tabellenpunkt im Stoßen begnügen musste.

Die besten Leistungen für den AC 82 Schweinfurt zeigte Sophie Hügelschäffer, die mit 94,0 Punkten eine neue Bestleistung aufstellte (69 kg im Reißen und 153 kg im Zweikampf). Nur einen Punkt weniger holte Maxi Bindrum. Zudem erzielten Elina Wagner und Christopher Ott mit 84,5 Punkten als starkes Heber-Doppel im Stoßen eine bemerkenswerte Leistung, wobei Ott seine persönliche Bestleistung im Stoßen um 5 kg auf 130 kg steigerte.

Die weiteren Ergebnisse der Schweinfurter Heber:

Anna Polke: 84,0 Punkte

Jana Fleischmann: 82,0 Punkte

Verena Horwedel: 81,0 Punkte

Das hohe Resultat des Wettkampfs erzielte Martin Novotny mit 108,2 Punkten. Alexander Neusteuer war als Ersatz mitgereist, blieb jedoch ohne Versuche auf der Plattform.

Mit 9 Siegen und 3 Niederlagen steht der AC 82 Schweinfurt nach dem 5. Wettkampftag auf dem zweiten Platz in der Tabelle, nur einen Punkt hinter dem führenden Athletenteam Vogtland.

Ergebnisse des 5. Wettkampftages:

Disziplin Athletenteam Vogtland AC 82 Schweinfurt Reißen 189,2 202,5 Stoßen 317,2 316,0 Zweikampf 506,4 518,5

Tabelle nach dem 5. Wettkampftag:

Platz Mannschaft Punkte Kilopunkte 1. Athletenteam Vogtland 10 : 1 2.050,8 2. AC 82 Schweinfurt 9 : 3 2.056,5 3. A-Team Lifting 8 : 4 1.911,3 4. TB 03 Roding 2 : 10 1.678,0 5. TSV Waldkirchen 1 : 11 1.591,0