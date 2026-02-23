Auto IU

Schweinfurter Gewichtheber sammeln weitere Tabellenpunkte

23. Februar 2026
Schweinfurter Gewichtheber sammeln weitere Tabellenpunkte
Foto: Ulrike Zehner - AC-Team: vorne Lena Bindrum, Maxi Bindrum, Julia Metzger, Elina Wagner Hinten: Coach Yannick Müller, Sophie Hügelschäffer, Christopher Ott
SCHWEINFURT – Mit einem deutlichen 507,0 zu 415,4 Sieg gegen die zweite Mannschaft des TB 03 Roding hat der AC 82 Schweinfurt am 7. Wettkampftag der 2. Bundesliga alle drei Tabellenpunkte eingefahren. Durch diesen geschlossenen Auftritt kletterte das Team in der Gesamttabelle auf den sechsten Platz und festigte seine Position im gesicherten Mittelfeld.

Obwohl die Gastgeber auf die Stammheberinnen Jana Fleischmann und Anna Polke verzichten mussten, konnten Elina Wagner und Julia Metzger diese Lücken erfolgreich füllen.

Besonders glänzten Christopher Ott mit neuen Unterfranken-Rekorden im Reißen und Zweikampf sowie Julia Metzger, die einen neuen Rekord im Stoßen aufstellte.

Fleißigste Punktesammlerin war erneut Lena Bindrum mit 96,0 Punkten, gefolgt von Sophie Hügelschäffer (94,0) und Maxi Bindrum (93,0).

Die Gäste aus der Oberpfalz mussten aufgrund ihrer personellen Ausfälle viel riskieren, was zu zahlreichen Fehlversuchen führte. Während Roding II nun weiter um den Klassenerhalt bangen muss, blickt der AC 82 Schweinfurt bereits auf den nächsten Wettkampf in zwei Wochen.

Dann treten die Schweinfurter beim favorisierten A-Team Lifting in Augsburg an, um sich erneut auf nationalem Niveau zu beweisen.

