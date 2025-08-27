Schweinfurter Jugendgruppe zu Gast in der finnischen Partnerstadt
SCHWEINFURT – Eine Gruppe junger Menschen aus der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt hat an einer zehntägigen internationalen Jugendbegegnung in der finnischen Partnerstadt Seinäjoki teilgenommen. Die Jugendlichen waren im Sommercamp Kessula untergebracht und erlebten ein vielfältiges Programm, das von ihren finnischen Gastgebern organisiert wurde.
Das abwechslungsreiche Programm umfasste unter anderem einen Hochseilgarten, eine Stadtrallye und das Kennenlernen finnischer Traditionen. Eine besondere Ehre wurde der Gruppe zuteil, als sie vom zweiten Bürgermeister, Jari Jokinen, im Gutshof Törnävä, dem ältesten Haus von Seinäjoki, empfangen wurde.
Mit dem Besuch wurde die enge Partnerschaft zwischen den beiden Städten weiter gefestigt. Im kommenden Jahr werden die finnischen Jugendlichen nach Schweinfurt reisen, um den Jugendaustausch fortzusetzen.
