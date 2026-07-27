Schweinfurter Karate-Team überzeugt bei internationalem Turnier

SCHWEINFURT – Das Videnin Dojo aus Schweinfurt hat bei der WKB German Open 2026 im Kyokushin Karate mehrere Podestplätze erreicht. Die Athletinnen und Athleten überzeugten beim internationalen Turnier in Saarbrücken mit starken Leistungen.

Am 13. Juni 2026 traten bei der German Open knapp 180 Sportlerinnen und Sportler in den Disziplinen Kata (Formenlauf) und Kumite (Vollkontakt-Kampf) gegeneinander an. Neben deutschen Teilnehmern sorgten Starter aus neun weiteren Nationen für ein internationales Teilnehmerfeld.

Das intensive Training der vergangenen Monate zahlte sich für das Team aus Schweinfurt aus. Die Athletinnen und Athleten des Videnin Dojos erreichten folgende Platzierungen:

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Den ersten Platz sicherten sich Alewtina Bekker und Christoph Würfel. Natalia Aghabekyan und Denys Verenchuk belegten jeweils den zweiten Rang. Makysm Verenchuk erreichte den dritten Platz.

Das Team aus Schweinfurt zeigte sich mit den Ergebnissen und dem Verlauf des Turniers zufrieden. Die Veranstaltung war geprägt von spannenden Kämpfen, fairem sportlichem Umgang und starken Leistungen der Teilnehmer.