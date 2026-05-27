Schweinfurter Kindertafel-Chef Stefan Labus stellt Fakten klar
SCHWEINFURT – Mit deutlichen Worten hat sich Stefan Labus, der Vorsitzende der Schweinfurter Kindertafel e.V., an die Öffentlichkeit gewandt. Nachdem die gemeinnützige Organisation erneut mit unwahren Behauptungen über ihre ehrenamtliche Tätigkeit konfrontiert wurde, nutzt der Vereinschef die Gelegenheit für eine emotionale und zugleich unmissverständliche Klarstellung. Seit nunmehr 17 Jahren leistet die Kindertafel einen unverzichtbaren Beitrag im Kampf gegen Kinderarmut in der Region.
Labus betonte, dass der tägliche, unermüdliche Einsatz der Helferinnen und Helfer das Fundament des Vereins sei. Dieser unentgeltliche Dienst an der Gesellschaft für Kinder und Familien, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind, funktioniere jedoch nur als Gemeinschaftsleistung. In diesem Zuge sprach er allen Sponsoren, Spendern und Unterstützern einen ausdrücklichen Dank aus.
Kritik und Spenden-Vergleiche: Ein Blick hinter die Kulissen
Immer wieder sieht sich die Schweinfurter Kindertafel mit kritischen Blicken von außen oder direkten Vergleichen mit anderen Hilfsorganisationen konfrontiert – insbesondere, wenn es um das sensible Thema Finanzen und Spendenströme geht. Labus bedauert diese Entwicklung zutiefst und stellt klar, dass dabei oft das Wesentliche übersehen wird:
„Dabei wird häufig übersehen, wie viel Zeit, Herzblut und ehrenamtliches Engagement hinter unserer täglichen Arbeit steckt.“
– Stefan Labus, Vorsitzender
Diskussionen um die AOK-Mini-Fußball-WM: Labus zitiert Sprichwort
Als konkretes, aktuelles Beispiel für die jüngsten Störfeuer nennt der Kindertafel-Chef die im Vorfeld diskutierte Mini-Fußball-WM der AOK. Trotz einiger Herausforderungen und Debatten rund um dieses Event lässt sich die Vereinsführung nicht beirren. Man konzentriere sich voll und ganz auf die Kernaufgaben und werde sich von Neid oder Gerüchten nicht vom Kurs abbringen lassen.
Die Situation kommentierte Labus vielsagend mit einem bekannten Sprichwort: „Hast du Neider, hast du Brot. Hast du keine, hast du Not.“
Fokus bleibt auf dem „Gesunden Frühstück“
Für die Zukunft sieht sich die Schweinfurter Kindertafel gut gerüstet. Solange das Netzwerk aus Ehrenamtlichen und Spendern an einem Strang ziehe, stehe die Existenz des Vereins außer Frage. Das oberste Ziel bleibe ohnehin unverändert: Benachteiligten Kindern direkt zu helfen und ihnen ein Stück mehr Lebensqualität zu ermöglichen.
Als transparenten Einblick in die Struktur und den tatsächlichen Bedarf des Vereins verweist Labus abschließend auf die offizielle Förderanfrage zur Unterstützung des Vorzeigeprojekts „Gesundes Frühstück für Kinder“. Diese Unterlagen könnten von Interessierten jederzeit genutzt werden, um sich ein eigenes, faktenbasiertes Bild von der transparenten und wertvollen Arbeit des eingetragenen Vereins zu machen.
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