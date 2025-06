Schweinfurter Leichtathleten erfolgreich bei Süddeutschen Meisterschaften

SCHWEINFURT – Bereits die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften ist für Leichtathleten aus dem Raum Schweinfurt stets ein großer Erfolg, müssen sie doch auch mit teils deutlich schlechteren Trainingsbedingungen zurechtkommen als Sportler aus den gewohnt erfolgreichen Leichtathletik-Hochburgen. Umso erfreulicher, dass sich in diesem Jahr mit Hanna Hümmer und Simon Baunach von der DJK Schweinfurt sowie Paula Moser und Jule Hirschmann vom FC 05 Schweinfurt gleich vier Jugendliche auf die Teilnahme an dieser großen Meisterschaft vorbereiten durften.

In der Altersklasse U16 erfreuten Hanna Hümmer und Simon Baunach im Bienwaldstadion in Kandel mit tollen Leistungen auf der Mittelstrecke, die in Anbetracht von Temperaturen bis zu 35 Grad besondere Anerkennung verdienen.

Die 15-jährige Hanna Hümmer (DJK) knickte im Gedränge des Starts zwar etwas um, kam mit 2:28,13 Minuten aber trotzdem ganz nahe an ihre persönliche Bestzeit und erreichte damit einen sehr respektablen 11. Platz im 800m-Lauf ihrer Altersklasse W15.

Der 13-jährige Simon Baunach (DJK) musste seinem etwas zu schnellen Anfangstempo im 3000m-Lauf der M14 zwar in den beiden letzten Runden Tribut zollen, verbesserte seine Bestzeit dennoch um eine Sekunde auf 10:45,46 Minuten und erlief sich im großen Teilnehmerfeld einen tollen 12. Platz.

In der Altersklasse U18 beeindruckte die noch 15-jährige Paula Moser (FC 05) im Klaus-Bouillon-Sportzentrum in St. Wendel mit einer starken Bestzeit von 25,89 Sekunden über 200m, die sie nach fünf Zeitendläufen weit vorne auf Rang 16 platzierte. Mit der 4 x 100m Staffel verpasste Paula gemeinsam mit ihrer Vereinskollegin Jule Hirschmann und zwei Läuferinnen des TSV Oberthulba zwar die erhoffte Bestzeit, mit 51,09 Sekunden und Platz 19 zeigten sich die jungen Damen der Startgemeinschaft aber ebenfalls sehr zufrieden.