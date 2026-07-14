Schweinfurter Leichtathleten feiern Erfolge bei Deutschen und Unterfränkischen Meisterschaften

Amelia Kaistura, Linda Schmidt und Plamena Doycheva vom FC 05 Schweinfurt gewannen bei den Unterfränkischen Meisterschaften den Titel mit der Staffel und standen auch in der Einzelwertung mehrmals auf dem Siegerpodest. - Foto: Veselina Doycheva

SCHWEINFURT – Simon Baunach von der DJK Schweinfurt hat bei den Deutschen U16-Meisterschaften in Wattenscheid einen persönlichen Erfolg gefeiert. Trotz eines schwierigen Rennverlaufs verbesserte er seine Bestzeit über 1.500 Meter Hindernis und wurde anschließend für den Landeskader Bayern nominiert. Auch der Leichtathletiknachwuchs aus Schweinfurt überzeugte bei den Unterfränkischen Meisterschaften in Karlstadt mit zahlreichen Medaillen.

Bei den Deutschen Meisterschaften lief Simon Baunach die 1.500 Meter Hindernis in persönlicher Bestzeit von 4:53,67 Minuten und belegte damit Platz 26 in Deutschland. Durch das Unterbieten des Kader-Richtwerts erhielt er im Anschluss die Nominierung für den Landeskader Bayern.

Auch bei den Unterfränkischen Meisterschaften der Altersklassen U12 und U14 sorgten Athletinnen und Athleten des FC 05 Schweinfurt sowie der DJK Schweinfurt für zahlreiche Erfolge.

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Über jeweils zwei Meistertitel freuten sich Plamena Doycheva und Amelia Kaistura (beide FC 05). Gemeinsam mit ihrer Staffel gewannen sie Gold über 4 x 75 Meter. Plamena siegte zudem über 800 Meter, Amelia im Ballwurf.

Für die DJK Schweinfurt gewann Anne Zauner Gold im Schlagball sowie Silber im Weitsprung und über 50 Meter. Eleni Lingor (FC 05) holte den Titel über 50 Meter und wurde Zweite im Weitsprung.

Weitere Meistertitel für den FC 05 sicherten sich Max Dengel im Schlagball, Raphael Lutz über 50 Meter sowie Luis Burgos im Speerwurf. Darüber hinaus gab es zahlreiche weitere Podestplätze für Athletinnen und Athleten beider Schweinfurter Vereine.