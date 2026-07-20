Schweinfurter Leichtathleten feiern Medaillen und starke Bestleistungen bei Bayerischen Meisterschaften

Samuel Retka und Simon Baunach zeigten für die DJK Schweinfurt tolle Leistungen bei den Bayerischen Meisterschaften in Aichach. - Foto: Eva Baunach

Starkes Team des FC 05 Schweinfurt bei den Bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften: Amelie Hümmer, Selma Galka, Jana Kraus, Greta Henninger, Matteo Warmuth, Jan Dengel und Maximilian Schuster - Foto: Inka Moser

AICHACH, LKR. AICHACH-FRIEDBERG – Mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen, zwei Medaillen und mehreren Top-Platzierungen kehrten die Leichtathletinnen und Leichtathleten des FC 05 Schweinfurt und der DJK Schweinfurt von den Bayerischen Meisterschaften der Altersklassen U16, U20 und U23 zurück.

Für den größten Erfolg aus Schweinfurter Sicht sorgte Samuel Retka (DJK, M14), der trotz gesundheitlicher Probleme mit 41,37 Metern die Silbermedaille im Speerwurf gewann. Im Diskuswurf verpasste er mit persönlicher Bestleistung von 32,37 Metern als Vierter nur knapp Bronze. Im Hochsprung belegte er mit 1,50 Metern Rang zehn.

Über Bronze durfte sich Jan Dengel (FC 05, M15) freuen. Mit einer Bestleistung von 39,33 Metern wurde er Dritter im Diskuswurf. Zudem erreichte er über 80 Meter Hürden mit persönlicher Bestzeit von 11,69 Sekunden das Finale und belegte dort Rang sechs. Über 100 Meter stellte er in 12,19 Sekunden eine weitere Bestzeit auf, im Weitsprung wurde er mit 5,19 Metern Achter.

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Jana Kraus (FC 05, W14) überzeugte ebenfalls mit starken Leistungen. Im Diskuswurf kam sie mit persönlicher Bestweite von 28,49 Metern auf Rang vier, im Kugelstoßen belegte sie mit 10,19 Metern Platz fünf.

Simon Baunach (DJK, M15) verbesserte seine Bestzeit über 3.000 Meter um mehr als 16 Sekunden auf 9:51,00 Minuten und verpasste als Vierter ebenfalls nur knapp einen Medaillenrang. Amelie Hümmer (FC 05), die in der U20 startete, erreichte über 800 Meter mit persönlicher Bestzeit von 2:21,27 Minuten ebenfalls den vierten Platz.

Selma Galka (FC 05, W14) steigerte sich über 2.000 Meter um 13 Sekunden auf 7:29,80 Minuten und belegte Rang zwölf.

Greta Henninger (FC 05, W15) lief im Finale über 80 Meter Hürden mit 12,48 Sekunden persönliche Bestzeit und wurde Sechste. Über 100 Meter erreichte sie im Vorlauf 13,65 Sekunden. Matteo Warmuth (FC 05, M15) qualifizierte sich mit Bestzeit von 11,75 Sekunden ebenfalls für das Hürdenfinale und belegte Rang acht. Über 100 Meter stellte er im Vorlauf mit 12,03 Sekunden eine weitere persönliche Bestzeit auf. Maximilian Schuster (FC 05, M15) wurde mit 28,06 Metern Zehnter im Diskuswurf.

Für die Athletinnen und Athleten aus Schweinfurt endeten die Bayerischen Meisterschaften damit mit zahlreichen persönlichen Erfolgen und einem insgesamt äußerst gelungenen Wettkampfwochenende.