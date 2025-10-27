Schweinfurter Mighty Dogs bleiben in der Erfolgsspur – klarer Sieg beim ECP
PFFAFFENHOFEN – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt bleiben in der Bayernliga ungeschlagen und holten mit einem 8:4 (3:1, 2:3, 3:0) beim EC Pfaffenhofen den fünften Sieg in Folge. Trotz unnötiger Strafzeiten im Mittelabschnitt, die den Gegner kurzzeitig zurück ins Spiel brachten, entschieden die Schweinfurter das Schlussdrittel souverän für sich.
Die Schweinfurter dominierten das Spielgeschehen über weite Strecken und gingen in der 12. Minute durch Kapitän Kevin Heckenberger (0:1) in Führung. Nachdem Pfaffenhofen in Unterzahl durch Vrana und Tlacil zum Ausgleich traf (1:1), stellte der ERV den Zwei-Tore-Vorsprung noch vor der Pause wieder her: Tomas Cermak (1:2) und Lukas Krumpe (1:3) trafen in der Schlussminute des ersten Drittels.
Zweites Drittel mit kurzem Pfaffenhofener Aufschwung
Im zweiten Abschnitt erhöhten Josef Dana auf 1:4 und Kristers Donins auf 1:5. Doch unnötige Strafen brachten Pfaffenhofen zurück: Felsöci (2:5, Powerplay), Anton Seidel (3:5, Unterzahl) und Oliver Eckl (4:5) verkürzten auf den knappen 4:5-Zwischenstand.
Souveränes Schlussdrittel
Im Schlussdrittel spielten die Mighty Dogs wieder konzentriert und kontrollierten die Partie. Die Tore fielen nun wieder für Schweinfurt:
- Kevin Heckenberger fälschte zum 4:6 ab.
- Tomas Cermak erhöhte im Powerplay auf 4:7.
- Routinier Petr Pohl machte in der 54. Minute mit dem Treffer zum 4:8-Endstand den Deckel drauf.
Die Mighty Dogs festigen damit ihre Position in der Spitzengruppe der Bayernliga und waren in dieser Saison bislang noch nie im Rückstand. Der Fokus liegt nun auf dem kommenden Heimspiel am Sonntag um 18:00 Uhr im Icedome gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm, den Tabellendritten und letztjährigen Viertelfinalgegner.
