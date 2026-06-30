Schweinfurter Oberland setzt weiter auf Stefan Rottmann

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SCHONUNGEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Stefan Rottmann bleibt Vorsitzender des Schweinfurter Oberlandes. Der Schonunger Bürgermeister wurde in geheimer Abstimmung einstimmig für weitere sechs Jahre zum Sprecher der Allianz gewählt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Maßbachs Bürgermeister Matthias Klement.

Das Schweinfurter Oberland besteht aus den Kommunen Maßbach, Thundorf, Rannungen, Stadtlauringen, Üchtelhausen und Schonungen. Die interkommunale Zusammenarbeit besteht seit vielen Jahren und umfasst eine Fläche von rund 300 Quadratkilometern mit etwa 40 Ortsteilen und mehr als 22.000 Einwohnern. Der offizielle Sitz der Allianz befindet sich in Schonungen. Dort ist auch das Büro des ILE-Umsetzungsbegleiters Lorenz Rothmann angesiedelt.

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Stefan Rottmann beschreibt die Zusammenarbeit in der Lenkungsgruppe als intensiv, ergebnisorientiert und vertrauensvoll. Die beteiligten Kommunen stünden vor ähnlichen Herausforderungen und könnten durch den gemeinsamen Austausch voneinander profitieren. Erfolge seien unter anderem in den Bereichen Innenentwicklung, Breitbandausbau, medizinische Versorgung, Nahversorgung, Daseinsvorsorge sowie im sanften Tourismus erzielt worden. Auch als Wanderregion habe sich das Schweinfurter Oberland unter dem Motto „Wunderbar Wanderbar“ weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Über das Regionalbudget konnten zudem bereits zahlreiche Projekte von Vereinen, Initiativen und Verbänden finanziell unterstützt werden.

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Ein zentrales Zukunftsthema bleibt die Energiewende. Dafür wurde auf Ebene des Schweinfurter Oberlandes eine eigene Energiegesellschaft gegründet, um künftig kommunale und Bürgerprojekte umzusetzen. Die beteiligten Gemeinden sollen dadurch unter anderem von der Energieerzeugung, Gewerbesteuereinnahmen und Pachteinnahmen profitieren und die lokale Wertschöpfung stärken. Derzeit verzögern sich die Planungen jedoch noch aufgrund fehlender Netzkapazitäten. Hierfür ist zunächst ein Ausbau durch das Bayernwerk erforderlich.