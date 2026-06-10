Schweinfurter Polizeimeldungen: Drei Unfallfluchten und ein dreister Sitzbank-Diebstahl
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat am Mittwoch eine Reihe von Sachbeschädigungen und einem skurrilen Diebstahl gemeldet. In den meisten Fällen handelt es sich um Parkrempler, bei denen sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernten. Die Beamten suchen dringend Zeugen, um die Täter zu ermitteln.
Hinweise zu den unten genannten Vorfällen werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.
Dreimal Fahrerflucht im Stadtgebiet
Am Dienstag (9. Juni 2026) kam es im Stadtgebiet zu drei Vorfällen, bei denen Fahrzeuge beschädigt und die Verursacher flüchtig wurden:
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Berliner Platz: Zwischen 11:50 Uhr und 12:40 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtür die Beifahrertür eines abgestellten grauen VW T-Roc. Der Schaden beträgt rund 800 Euro.
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Oskar-von-Miller-Straße: Auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale wurde gegen 12:30 Uhr die Heckstoßstange eines geparkten Opel Mokka gerammt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro und fuhr einfach weiter.
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Ernst-Sachs-Straße: Auf Höhe der Walther-Tankstelle ereignete sich zwischen 15:40 Uhr und 15:50 Uhr der dritte Vorfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Seitenspiegel eines geparkten 3er BMW. Auch hier wurde der Vorfall nicht gemeldet; der Schaden liegt bei etwa 500 Euro.
Kurioser Diebstahl: Sitzbank am Fischerrain verschwunden
Nicht nur Blechschäden, sondern auch ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Beamten. In der Straße „Fischerrain“ entwendeten Unbekannte vor einem Wohnhaus eine dort aufgestellte Sitzbank.
Der Tatzeitraum konnte auf den Zeitraum von Mittwoch (3. Juni), 12:00 Uhr, bis Sonntag (7. Juni), 12:00 Uhr, eingegrenzt werden. Die Sitzbank hat einen geschätzten Wert von 400 Euro. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Mobiliars geht die Polizei davon aus, dass die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben müssen.
Die Polizei bittet Zeugen, die an den genannten Orten zu den jeweiligen Tatzeiten Beobachtungen gemacht haben – insbesondere zu den beschriebenen Unfallfluchten – sich umgehend mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.
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