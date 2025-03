Schweinfurter Prinzenpaar 2025 zu Besuch in der Tagespflege am Sonnenteller

DITTELBRUNN, 28. Februar 2025 – Faschingszauber in der Tagespflege am Sonnenteller! Das Schweinfurter Prinzenpaar 2025 sorgte mit seinem Besuch für musikalische Unterhaltung, ausgelassene Stimmung und viele fröhliche Gesichter.

Die Tagespflegegäste genossen den Nachmittag in vollen Zügen – es wurde geschunkelt, gesungen und viel gelacht. Ein ganz besonderes Highlight war die feierliche Verleihung des Prinzenpaarordens an die älteste Tagespflegegästin des Tages sowie an Lejla Gallagher, die Leitung der Tagespflege. Diese Ehrung wurde mit großem Applaus gefeiert.

„Es ist schön zu sehen, wie Fasching Generationen verbindet. Solche Momente bereichern unseren Alltag und bringen Freude in jede Ecke unserer Einrichtung. Ein herzliches Dankeschön für diesen tollen Besuch!“ sagte Lejla Gallagher begeistert.

Fasching hat in Schweinfurt eine lange Tradition und wird mit großer Begeisterung gefeiert. Besonders in sozialen Einrichtungen wie der Tagespflege am Sonnenteller bringt er viel Freude und Abwechslung. Viele Gäste erinnerten sich an frühere Faschingszeiten und genossen es, Teil der närrischen Saison zu sein.

Neben Musik und Unterhaltung nahm sich das Prinzenpaar viel Zeit für persönliche Gespräche mit den Gästen. Es wurden Geschichten ausgetauscht und gemeinsam über frühere Faschingsfeste gelacht. Einige der Gäste hatten selbst jahrelang aktiv Fasching gefeiert und teilten ihre Erlebnisse.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuten sich sehr über den Besuch. Sie setzen sich täglich mit Herzblut für die Gäste ein, und solche Veranstaltungen tragen zur Lebensfreude bei. „Das Lachen und die strahlenden Augen unserer Gäste sind unbezahlbar“, so eine Mitarbeiterin.

Der Besuch des Prinzenpaares war nicht nur eine besondere Ehrung, sondern auch ein wertvolles Zeichen des Miteinanders und der Wertschätzung. Die Tagespflege am Sonnenteller bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten und freut sich auf viele weitere besondere Momente für ihre Gäste.