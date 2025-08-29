Schweinfurter Programmkino als mögliches Gemeinschaftsprojekt? – Erster Infoabend im September
SCHWEINFURT – Das vielfach prämierte Schweinfurter Programmkino KuK steht vor einer ungewissen Zukunft, da der privatwirtschaftliche Betrieb zunehmend schwieriger wird. Um den Erhalt des Kinos zu sichern, wird über eine Fortführung in gemeinnütziger Form nachgedacht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, am Mittwoch, den 10. September 2025, um 19 Uhr im KuK an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen, bei der das Konzept eines Gemeinschaftsprojekts vorgestellt werden soll.
Die Initiatoren möchten das Angebot hochwertiger, künstlerisch wertvoller und informativer Filme in der Region erhalten, das weit über das Programm kommerzieller Kinos hinausgeht. Wie alle Beteiligten betonen, wäre ein Großteil dieser ausgewählten Filme ohne das KuK in Schweinfurt nicht mehr zu sehen. Eine gemeinschaftliche und gemeinnützige Form würde es nicht nur ermöglichen, das Kino breiter zu unterstützen, sondern auch aktive Mitarbeit und Mitsprache zu fördern.
Als erfolgreiche Vorbilder für derartige Initiativen gelten in der Region das Roxy in Kitzingen und das Central im Bürgerbräu in Würzburg. Dort hatte sich vor 15 Jahren nach der Schließung des letzten Programmkinos eine Genossenschaft gegründet, um ein neues Kino aufzubauen. In Schweinfurt wäre die Situation noch vorteilhafter, da mit dem KuK bereits ein laufendes Kino existiert, dessen Übernahme durch einen Verein oder eine Genossenschaft möglich wäre.
Michaela van Gelder, eine der Initiatorinnen, erläutert: „Wir laden sehr herzlich alle Interessierten ein. Wir möchten unsere Überlegungen zum Thema ,Das KuK als mögliches Gemeinschaftsprojekt’ vorstellen und gleichzeitig ausloten, wie unsere Ideen aufgenommen werden.“ Die Kinobetreiberinnen Diana und Anne Schmeltzer unterstützen das Engagement und stehen dem Vorhaben beratend zur Seite.
