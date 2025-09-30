Schweinfurter Rettungshundestaffel der Johanniter belegt 3. Platz
SCHWEINFURT – Rund 3.000 Johanniter kamen vom 26. bis 28. September in Erfurt zum „Tag der Johanniter“ zusammen, dessen Höhepunkt der Bundeswettkampf in Erster Hilfe und Notfallrettung war. Dabei trat auch die Rettungshundestaffel der Johanniter aus Schweinfurt erfolgreich an und erkämpfte in der Kategorie H den dritten Platz. Der Wettbewerb auf dem Messegelände umfasste 54 Teams aus ganz Deutschland, die in realistischen Notfallszenarien ihr Können unter Beweis stellten.
Das Event vereinte ehren- und hauptamtliche Helfer sowie die Johanniter-Jugend unter der Schirmherrschaft des Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt.
Bundeswettkampf im Fokus
Im Zentrum des Wochenendes stand der Bundeswettkampf, bei dem die Teams in anspruchsvollen, realitätsnahen Szenarien, wie Verkehrsunfällen, Brandverletzungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegeneinander antraten. Professionelle Darsteller sorgten für die Authentizität der Notfallsituationen, während 130 Schiedsrichter die Leistungen bewerteten.
Erfolg für die Rettungshundestaffel aus Schweinfurt
Die Rettungshundestaffel der Johanniter aus Schweinfurt erzielte in der Kategorie H einen hervorragenden dritten Platz.
Andreas Ebeling, der Leiter der Rettungshundestaffel, zeigte sich begeistert von der Leistung und dem Teamgeist seiner Mannschaft: „Es hat großen Spaß gemacht, das Erlernte anzuwenden und die enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier im Wettkampf zu präsentieren.“
Auch Vera Götz, Regionalvorständin der Johanniter in Unterfranken, drückte ihren Stolz aus: „Dass unsere Mannschaft es unter die drei besten Teams geschafft hat, ist ein tolles Ergebnis und eine große Motivation.“ Sie blickte bereits auf die nächste Teilnahme in zwei Jahren voraus, um die Leistung noch zu steigern.
