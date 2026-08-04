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Schweinfurter Stadtfest lädt Ende August zum Feiern ein

4. August 2026Letztes Update 4. August 2026
Foto: Jana Firsching
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SCHWEINFURT – Am 28. und 29. August 2026 verwandelt sich die Innenstadt wieder in eine große Festmeile. Das Schweinfurter Stadtfest bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Unterhaltung, kulinarischen Angeboten, Mitmachaktionen und zahlreichen Angeboten für Besucherinnen und Besucher jeden Alters.

Das Stadtfest zeigt die Vielfalt und Attraktivität der Stadt und wird durch das Engagement zahlreicher Akteurinnen und Akteure ermöglicht. Gemeinsam entsteht ein Erlebnis, das Menschen aus Schweinfurt und der gesamten Region zusammenbringt.

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Besucherinnen und Besucher können sich den Termin bereits vormerken und das Stadtfest mit Familie, Freunden und Bekannten erleben.

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