Schweinfurter Trash Movie Award: Filmemacher für das Festival des schlechten Geschmacks gesucht
SCHWEINFURT – Der Stattbahnhof ruft alle Hobby-Regisseure und Produzenten dazu auf, ihre Werke für den „14. Schweinfurter Trash-Movie-Award“ einzureichen. Am 21. November 2026 wird erneut der Preis für den besten selbst gedrehten Trashfilm vergeben – ein Festival für alle Produktionen, die für reguläre Kurzfilmtage schlichtweg „zu schlecht“ sind.
Gesucht werden Filme, die dem Begriff „Trash“ alle Ehre machen: Ob dilettantischer Billig-Horror mit misslungenen Monstereffekten, völlig durchgeknallte Musikvideos, grottige Gangsterstreifen oder hanebüchene Science-Fiction-Epen. Das Thema ist völlig offen, solange das Ergebnis unterhält und den Charme des Unprofessionellen versprüht. Da bis zum Veranstaltungstermin noch Zeit bleibt, ermutigt das Team des Stattbahnhofs dazu, auch jetzt noch zur Kamera zu greifen und ein eigenes „Meisterwerk“ zu kreieren.
Die Teilnahmekriterien im Überblick:
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Länge: Der Film darf eine maximale Dauer von 15 Minuten nicht überschreiten.
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Inhalt: Er muss unterhaltsam sein, aber bewusst auf professionelle Standards verzichten.
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Format: Zugelassen sind ausschließlich nicht-professionelle Produktionen auf DVD oder als Datei.
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Abgabeschluss: Einsendungen werden bis zum 1. Oktober 2026 entgegengenommen.
Einreichungen können per Post auf CD oder DVD an das Kulturhaus Stattbahnhof (Alte Bahnhofstraße 8-12, 97422 Schweinfurt, z. H. Trashfilm) gesendet werden. Alternativ ist eine digitale Einsendung per E-Mail möglich. Bei Dateien über 20 MB wird um die Nutzung von Transferdiensten gebeten:
Weitere Informationen zum Award und zum Stattbahnhof finden Interessierte unter: www.stattbahnhof.de
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