Schweinfurter U18-Leichtathleten überzeugen bei Meisterschaften

SCHWEINFURT – Die Nachwuchs-Leichtathleten des FC 05 Schweinfurt und der DJK Schweinfurt haben bei den Bayerischen U18-Meisterschaften in Hof mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen und starken Platzierungen überzeugt. Zudem vertrat Hanna Hümmer die deutsche DJK-Auswahl bei den FICEP-FISEC Games in Budapest.

Paula Moser (FC 05) präsentierte sich nach ihrem halbjährigen USA-Aufenthalt in hervorragender Form. Über 200 Meter verpasste sie mit persönlicher Bestzeit von 25,82 Sekunden als Vierte nur knapp eine Medaille. Bereits im Zwischenlauf über 100 Meter stellte sie mit 12,65 Sekunden ebenfalls eine neue Bestzeit auf und belegte Rang elf. Gemeinsam mit Greta Henninger, Jule Hirschmann und Anne Granich erreichte sie in der Startgemeinschaft Oberthulba/Schweinfurt über 4×100 Meter den sechsten Platz in 50,41 Sekunden.

Amelie Hümmer (FC 05) lief über 800 Meter in persönlicher Bestzeit von 2:20,75 Minuten auf Rang sieben. Über 1.500 Meter belegte sie mit 5:06,42 Minuten den zehnten Platz. Simon Baunach (DJK) steigerte als jüngster Teilnehmer seiner Altersklasse seine Bestzeit über 1.500 Meter um neun Sekunden auf 4:32,10 Minuten und wurde ebenfalls Zehnter.

Greta Henninger (FC 05) absolvierte erstmals die 100-Meter-Hürden in der U18 und überzeugte mit 16,26 Sekunden. Vereinskollegin Emma Sinner erreichte bei ihren ersten Bayerischen Meisterschaften 16,69 Sekunden. Robert Wahl (FC 05) belegte mit übersprungenen 1,66 Metern im Hochsprung den vierten Platz. Jule Hirschmann verbesserte sich über 100 Meter auf 13,29 Sekunden.

Hanna Hümmer (DJK) wurde für die deutsche DJK-Auswahl bei den FICEP-FISEC Games in Budapest nominiert. Eine Erkältung bremste die Nachwuchsathletin jedoch aus. Über 800 Meter erreichte sie mit 2:19,89 Minuten zwar das Finale, konnte dort ebenso wie über 400 Meter jedoch nicht mehr antreten. Mit der Mixed-Staffel belegte sie zum Abschluss den sechsten Platz.

Bereits bei den Süddeutschen U18-Meisterschaften in Koblenz hatte Hanna Hümmer mit Platz acht über 800 Meter und einer persönlichen Bestzeit von 2:18,50 Minuten überzeugt. Amelie Hümmer belegte dort über 1.500 Meter mit 5:08,01 Minuten Rang 17.