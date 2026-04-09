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Schweinfurter Volksfesttaler seit 7. April erhältlich: Rabatte für Besucher und Studierende

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
Schweinfurter Volksfesttaler seit 7. April erhältlich: Rabatte für Besucher und Studierende
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Vorbereitungen für das Schweinfurter Volksfest 2026 laufen auf Hochtouren. Seit Dienstag, den 7. April, können sich Besucher bereits im Vorfeld vergünstigte Zahlungsmittel sichern: Der beliebte Volksfesttaler sowie der Studententaler sind ab sofort an den bekannten Verkaufsstellen verfügbar.

Die Taler dienen während des gesamten Festes als offizielles Zahlungsmittel an allen Geschäften und Ständen. Durch den Erwerb im Vorverkauf profitieren Besucher von attraktiven Preisvorteilen bei Karussellfahrten, Imbissständen und in den Festzelten.

Zehn Prozent Ersparnis mit dem Volksfesttaler

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Der klassische Volksfesttaler bietet einen Preisvorteil von 10 %. Ein Taler kostet im Verkauf 0,90 Euro, besitzt auf dem Festgelände jedoch einen Wert von 1,00 Euro. Die Ausgabe erfolgt in praktischen 5er-Paketen zum Preis von 4,50 Euro.

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Verkaufsstellen für den Volksfesttaler:

  • Kundenzentrum der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge am Roßmarkt

  • Bürgerservice im Rathaus der Stadt Schweinfurt

Wichtig zu wissen: Eine Barauszahlung des Talerwertes ist ausgeschlossen, die Schausteller geben jedoch reguläres Wechselgeld zurück.

Besonderes Angebot für Studierende

Für Studierende wurde das Angebot des Studententalers erneut aufgelegt, das eine Ersparnis von 20 % ermöglicht. Hier beträgt der Kaufpreis pro Taler lediglich 0,80 Euro bei einem Gegenwert von 1,00 Euro auf dem Volksfest.

Erhältlich ist der Studententaler an folgenden Orten:

  • Bürgerservice im Rathaus

  • Bibliothek der THWS am Campus Ignaz Schön (während der regulären Öffnungszeiten)

Voraussetzung für den Kauf sowie für die Einlösung auf dem Volksfestplatz ist die Vorlage eines gültigen Studierendenausweises.

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