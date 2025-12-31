Schweinfurter Winterdorf vom 02. bis 09. Januar 2026 – gemütlicher Wintertreff mit Livemusik
SCHWEINFURT – Das Schweinfurter Winterdorf geht in seine achte Auflage und passt zum Jahreswechsel 2026 sein Konzept sowie die Öffnungszeiten an die Erfahrungen der Vorjahre an.
Aufgrund der Feiertagssituation startet das gemütliche Beisammensein auf dem Marktplatz erst am Freitag, den 2. Januar. Der veranstaltende Verein GenussReichStadt Schweinfurt e.V. setzt dabei weiterhin auf die bewährte Mischung aus kulinarischen Angeboten und einem täglichen Livemusik-Programm mit regionalen Künstlern.
Eine wesentliche Neuerung betrifft die täglichen Öffnungszeiten: Da der Besucherandrang in der Vergangenheit meist erst in den Nachmittagsstunden zunahm, öffnet das Winterdorf nun generell etwas später. Der offizielle Startschuss fällt am Freitag um 17:00 Uhr, an den darauffolgenden Tagen ist der Treffpunkt jeweils von 15:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Das Musikprogramm beginnt wie gewohnt täglich um 18:00 Uhr und sorgt für die charakteristische untermalende Atmosphäre nach der Weihnachtsmarktzeit.
Ein besonderer Höhepunkt für Familien ist für Sonntag, den 4. Januar, geplant. Zwischen 15:00 und 17:00 Uhr findet ein Familiennachmittag statt, bei dem Kinder kostenfreies Stockbrot genießen können. Zudem bieten die Standbetreiber in diesem Zeitraum preisreduzierte Angebote an. Das Event, das maßgeblich durch ehrenamtliches Engagement und lokale Sponsoren getragen wird, lädt somit auch im neuen Jahr dazu ein, die Winterzeit gemeinsam im Herzen der Stadt zu verbringen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!