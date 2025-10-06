Schweinfurts Mighty Dogs: Siegesserie ausgebaut – 5:3 Erfolg gegen Harzer Falken
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt haben ihre beeindruckende Siegesserie in der Saisonvorbereitung fortgesetzt und das Rückspiel gegen die Harzer Falken im Icedome mit 5:3 gewonnen. Damit feierte die Mannschaft den siebten Sieg im siebten Testspiel. Nach einer torlosen ersten Hälfte setzten sich die Schweinfurter in einer temporeichen Begegnung durch, die durch ein spätes Tore-Feuerwerk in den letzten fünf Minuten entschieden wurde.
Beide Mannschaften waren durch Strafen aus dem hitzigen Hinspiel geschwächt; bei den Gästen fehlten einige Feldspieler. Auf Seiten der Mighty Dogs fehlten aus bekannten Gründen Moritz Schlick, Leon Hartl und Alexander Diel. Zudem wurden Ilya Zheltakov geschont und Petr Pohl stand wegen einer Spieldauerstrafe nicht auf dem Eis.
Der Start in das gut besuchte Vorbereitungsspiel war temporeich. Obwohl die Schweinfurter viel offensiven Druck entwickelten und Georg Pinsack eine Großchance hatte, die am starken Gästetorhüter Taylor Dupuis scheiterte, blieb das erste Drittel torlos.
Im zweiten Drittel fanden die Falken besser ins Spiel, doch die Mighty Dogs erarbeiteten sich die Führung: Josef Dana scheiterte zunächst an Dupuis, spielte den Abpraller jedoch auf Kevin Adam, der zum 1:0 traf. Tomas Cermak baute die Führung später auf 2:0 aus, nachdem Dupuis einen Schuss von Alksnis abprallen ließ. In Schweinfurter Unterzahl gelang Falken-Kapitän Nico Ehmann der Anschlusstreffer zum 2:1.
Zu Beginn des letzten Drittels glichen die Gäste durch Nico Schnell zum 2:2 aus. Das Spiel war nun wieder völlig offen. Trotz schwerer Beine nach den harten Trainingseinheiten kämpfte die Mannschaft weiter. In den letzten fünf Minuten überschlugen sich die Ereignisse:
- Kristers Donins traf zur erneuten Führung (3:2).
- Als Collin Freibert auf die Strafbank musste, zogen die Falken ihren Goalie. Josef Dana sicherte sich den Puck und traf ins leere Tor zum 4:2.
- Pavel Bares trug sich kurz darauf mit dem Tor zum 5:2 in die Scorerliste ein.
- Noch während des Jubels trafen die Gäste durch Schirmacher zum 5:3 Endstand.
Damit gelang den Mighty Dogs der siebte Sieg im siebten Vorbereitungsspiel. Die Serie wird am Freitag, den 10. Oktober 2025, im letzten Vorbereitungsspiel gegen den EV Pegnitz (20 Uhr) im Icedome auf die Probe gestellt. Am darauffolgenden Sonntag beginnt die neue Bayernliga-Saison mit einem Auswärtsspiel gegen den ERSC Amberg.
