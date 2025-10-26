Auto IU

Schweißarbeiten führen zu Staubbrand – Sachschaden von 500 Euro

26. Oktober 2025Letztes Update 26. Oktober 2025
SULZFELD AM MAIN – Am Samstagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, kam es in einer Garage in der Zehntgasse in Sulzfeld am Main zu einem kleinen Brand. Bei dort durchgeführten Schweißarbeiten entzündete sich vorhandener Staub, wodurch ein Sachschaden von circa 500 Euro entstand.

Die alarmierten Feuerwehren aus Kitzingen und Sulzfeld am Main waren schnell vor Ort und konnten den Brand zügig bekämpfen und unter Kontrolle bringen.

