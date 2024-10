Schwelbrand an Lkw-Anhänger

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochmittag wurden die Feuerwehren aus Marktheidenfeld, Glasofen und Esselbach sowie eine Streife der Marktheidenfelder Polizei schnell alarmiert, nachdem ein Lkw-Fahrer starken Rauch an seinem Anhänger bemerkte.

Gegen 12:30 Uhr war der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der B8 in Richtung Glasofen unterwegs, als er auf den Rauch aufmerksam wurde, der von seinem Anhänger ausging. Der Fahrer stoppte am Fahrbahnrand, entdeckte einen Schwelbrand an einem der Räder und alarmierte umgehend Feuerwehr und Polizei. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf den Anhänger verhindert werden.

Verletzt wurde niemand, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2.500 Euro. Als Ursache für den Brand wird ein Defekt an der Bremsanlage des Hängers vermutet.