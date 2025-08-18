Schwer verletzter Rennradfahrer muss mit dem Hubschrauber in die Uniklinik
KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagnachmittag ist es in der Sickingerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer gekommen. Eine Autofahrerin übersah beim Abbiegen den entgegenkommenden 50-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer prallte ungebremst in das Auto und erlitt dabei massive Verletzungen, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro.
Der Unfall ereignete sich in der Sickingerstraße. Eine Autofahrerin war in Fahrtrichtung Ortsausgang Stadelhofen unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Sickingerstraße in Richtung Steinfeld abzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 50-jähriger Rennradfahrer die Straße aus Karlstadt kommend und wollte geradeaus in Richtung Ortsmitte weiterfahren. Während des Abbiegevorgangs übersah die Autofahrerin den herannahenden Radfahrer.
Dieser konnte den Aufprall nicht mehr verhindern und schlug ungebremst in die Beifahrerseite des Pkws ein. Durch den Aufprall erlitt der 50-Jährige erhebliche Verletzungen. Darunter befanden sich Brüche am linken Unterarm, an der linken Schulter und im Kieferbereich sowie weitere Verletzungen an Rücken und Kopf. Der Radfahrer, der bei dem Unfall einen Helm trug, wurde mit einem Hubschrauber schwerverletzt in die Uniklinik nach Würzburg gebracht.
