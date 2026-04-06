Schwerbehinderung verstehen: Pflegestützpunkt Würzburg lädt zu Infovortrag ein
WÜRZBURG – Im Rahmen seiner Vortragsreihe 2026 informiert der Pflegestützpunkt Region Würzburg am Dienstag, den 14. April, umfassend über die Themen Schwerbehindertenausweis und den Grad der Behinderung (GdB). Die Veranstaltung bietet Orientierung für Betroffene und Angehörige, die sich plötzlich mit Fragen zur Teilhabe und Antragstellung konfrontiert sehen.
Oft tritt das Thema Pflegebedürftigkeit oder Behinderung unvermittelt in das Leben von Familien. Fragen nach den nächsten Schritten, zuständigen Stellen und notwendigen Anträgen sorgen dann häufig für Verunsicherung. Der Pflegestützpunkt, der seit über zehn Jahren unabhängig und kostenfrei berät, möchte mit diesem Angebot Licht ins Dunkel bringen und Wege zur Wahrung der Lebensqualität aufzeigen.
Unterstützung durch die Teilhabeberatung
Unter dem Titel „Schwerbehinderung: Großes Wort, viele Fragen“ erläutern Franziska Hecht und Wolfgang Vogt vom Verein Assiston e. V. (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung – EUTB), welche rechtlichen Grundlagen gelten und wie die EUTB bei der Durchsetzung von Ansprüchen unterstützen kann.
Veranstaltungsdetails im Überblick:
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Termin: Dienstag, 14. April 2026, 14:00 bis 15:30 Uhr
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Ort: Pflegestützpunkt Würzburg, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg
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Referenten: Franziska Hecht & Wolfgang Vogt (Assiston e. V.)
Anmeldung und Barrierefreiheit
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine verbindliche Anmeldung bis spätestens Freitag, 10. April 2026, gebeten. Interessierte können sich telefonisch unter 0931/20781414 oder per E-Mail an kontakt@pflegestuetzpunkt-wuerzburg.info anmelden.
Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigung kann auf Anfrage eine induktive Höranlage bereitgestellt werden (zwei Geräte verfügbar). Bitte geben Sie entsprechenden Bedarf direkt bei der Anmeldung an, damit die Reservierung der Technik sichergestellt werden kann. Weitere Informationen zum Beratungsangebot finden Sie online unter www.pflegestuetzpunkt-wuerzburg.info
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