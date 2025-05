Schwere Auswärtsaufgabe des TVO beim TV Käfertal

OBERNDORF BEI SCHWEINFURT – Am kommenden Samstag tritt der TV Oberndorf (TVO) auswärts gegen den TV Käfertal an.

Die beiden Mannschaften stehen aktuell punktgleich im Mittelfeld der Tabelle. Der TVO musste sich am vergangenen Wochenende in Pfungstadt trotz dezimierten Kaders denkbar knapp mit 4:5 geschlagen geben. Für die Partie am Samstag stehen voraussichtlich alle Spieler zur Verfügung.

Trotz des Abgangs von Nationalspieler Felix Klassen zum TV Stammheim zählt der TV Käfertal weiterhin zu den Top-Teams der Liga und wird als heimstark eingeschätzt. Die vergangenen Begegnungen zwischen den beiden Teams waren stets spannend und endeten oft unentschieden.

TVO-Spieler Maximilian Lutz äußert sich zur bevorstehenden Partie: „Wir gehen sicher nicht als Favorit in die Begegnung. Käfertal gilt als heimstark und kann auf zahlreiche Unterstützung der Zuschauer bauen. Trotzdem geben wir das Spiel nicht verloren und wollen alles daran setzen, zwei Punkte mit nach Schweinfurt zu nehmen.“