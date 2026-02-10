Auto IU

Schwere Ladung gekippt – Arbeiter schwer verletzt – Polizei ermittelt

10. Februar 2026Letztes Update 10. Februar 2026
Bild von Thomas Wolter auf Pixabay
HERBSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Freitagvormittag wurde ein Arbeiter der Stadt Bad Königshofen auf der Mülldeponie Am Gest durch umkippende Ladung eingeklemmt und schwer verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Betriebsunfall übernommen.

Dem Sachstand nach wurde am Freitag, gegen 10:20 Uhr, ein 62 Jahre alter deutscher Arbeiter der Stadt Bad Königshofen beim Entladen eines Anhängers auf der Deponie Am Gest von umkippender Ladung eingeklemmt.

Der Mann konnte durch seinen 42-jährigen deutschen Kollegen und einen 24 Jahre alten deutschen Mitarbeiter der Umladestation befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen zu dem Betriebsunfall noch vor Ort aufgenommen.

