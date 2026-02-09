Schwere Ladung gekippt – Arbeiter schwer verletzt – Polizei ermittelt

HERBSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Freitagvormittag wurde ein Arbeiter der Stadt Bad Königshofen auf der Mülldeponie Am Gest durch umkippende Ladung eingeklemmt und schwer verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Betriebsunfall übernommen.

Dem Sachstand nach wurde am Freitag, gegen 10:20 Uhr, ein 62 Jahre alter deutscher Arbeiter der Stadt Bad Königshofen beim Entladen eines Anhängers auf der Deponie Am Gest von umkippender Ladung eingeklemmt.

Der Mann konnte durch seinen 42-jährigen deutschen Kollegen und einen 24 Jahre alten deutschen Mitarbeiter der Umladestation befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Das könnte Dich auch interessieren: KOQOON colors: neue Farben für das Outdoor-Grillen Malt Whisky als Einstieg in die bayerische Whiskywelt WALDKIRCHEN - Die Hausbrennerei Penninger bringt mit dem "Penninger Malt Whisky" eine neue, bewusst niedrigschwellige Abfüllung auf den Markt. Der Whisky wird am Standort Waldkirchen vollständig selbst destilliert und soll als milde, harmonische Variante die Lücke zwischen Premium-Single-Malts und d

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen zu dem Betriebsunfall noch vor Ort aufgenommen.