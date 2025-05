Schwere Verbrennungen sind möglich: Gemeinsam gegen den Riesenbärenklau im Landkreis Bad Kissingen

MOTTEN, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstag, 10. Mai, findet in Motten eine gemeinsame Bekämpfungsaktion gegen den Riesenbärenklau (Herkulesstaude) statt. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Bad Kissingen und die Gemeinde Motten rufen Anwohner der Döllau und interessierte Bürger zur Mithilfe auf.

Der Riesenbärenklau ist eine invasive Pflanze, die sich stark ausbreitet und die heimische Flora gefährdet. Zudem kann der Saft der Pflanze bei Hautkontakt schwere Verbrennungen verursachen.

Um die Ausbreitung einzudämmen, sind alle Helferinnen und Helfer gebeten, lange Kleidung, Handschuhe und einen Spaten mitzubringen.

Treffpunkt: Samstag, 10. Mai, 9:00 Uhr an der Grenzbrücke zwischen Hessen und Bayern, an der Nepomuk-Statue.

Für Rückfragen steht Marco Hillenbrand, Geschäftsführer der Gemeinde Motten, unter der Telefonnummer 09748/9191-12 zur Verfügung.