Schwere Verpuffung in Wohnhaus in Knetzgau: 89-Jähriger schwer verletzt
KNETZGAU, LKR. HASSBERGE – Am Sonntagmorgen ist es im Wiesenangerweg zu einer heftigen Verpuffung in einem Wohnhaus gekommen. Ein 89-jähriger Bewohner erlitt dabei schwere Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.
Gegen 07:45 Uhr alarmierten Anwohner die Einsatzkräfte, nachdem sie einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Zeugen berichteten von geborstenen Fensterscheiben und sichtbarem Rauch, der aus dem Gebäude drang. Geistesgegenwärtige Nachbarn eilten sofort zur Hilfe, noch bevor die ersten Rettungsteams eintrafen.
Die alarmierten Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei waren schnell vor Ort und retteten den schwer verletzten Senioren aus dem verrauchten Haus. Neben dem 89-Jährigen wurden zwei weitere Personen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Sie erlitten nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen durch eine Rauchgasinhalation.
Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt zufolge ereignete sich die Verpuffung im Küchenbereich des Hauses. Die genaue Ursache für das Unglück ist derzeit noch völlig unklar und Teil der laufenden Untersuchungen. Experten der Kripo haben die Arbeit an der Einsatzstelle aufgenommen, um den Hergang zu rekonstruieren.
Der durch die Verpuffung entstandene Sachschaden am Gebäude ist erheblich. Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Kosten für die Instandsetzung auf mehrere zehntausend Euro.
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