Schwerer Auffahrunfall bei Iphofen: 21-Jährige verletzt
IPHOFEN (LKR. KITZINGEN) – Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der B8 ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Autofahrerin kollidierte mit einem vorausfahrenden Fahrzeug und wurde dabei schwer verletzt.
Unfallhergang
Die 21-Jährige war gegen 07:35 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der B8 von Markt Einersheim kommend in Richtung Iphofen unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr sie auf den Ford einer 61-jährigen Frau auf. Während die 61-Jährige unverletzt blieb, erlitt die junge Frau schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Sachschaden und Bergung
An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro. Der Mitsubishi der Unfallverursacherin erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Präventionskampagne: „Augenblick – Ablenkung hat viele Gesichter“
Der Unfall nimmt das Polizeipräsidium Unterfranken zum Anlass, erneut auf die unterschätzten Gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr hinzuweisen. Sekunden der Unaufmerksamkeit können schwerwiegende Folgen haben. Die Kampagne mahnt insbesondere zu folgenden Punkten:
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Smartphone: Während der Fahrt Finger weg vom Handy. Nutzen Sie Freisprecheinrichtungen oder schalten Sie das Gerät stumm.
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Tagträume: Achten Sie auf Anzeichen von Konzentrationsverlust. Bei Müdigkeit oder Abschweifen der Gedanken: Pause machen.
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Mitfahrer: Passen Sie Gespräche der Verkehrslage an und bitten Sie Mitfahrer gegebenenfalls um Ruhe.
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Infotainment: Planen Sie Routen und technische Einstellungen vor Fahrtantritt im Stand.
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Essen & Trinken: Nutzen Sie geplante Pausen für die Verpflegung, statt während der Fahrt zu essen oder zu trinken.
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