Auto IU
Schwerer Auffahrunfall – Zwei Verletzte – Einsatzkräfte mit Großaufgebot vor Ort
ÜCHTELHAUSEN / LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwochmorgen, gegen 08:45 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2280 zwischen Ballingshausen und Madenhausen zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Ein 38-jähriger VW Caddy-Fahrer verlor mutmaßlich aus einem medizinischen Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf einen vorausfahrenden Dacia auf. Die Straße war für über zwei Stunden gesperrt.
Der Unfall ereignete sich, als mehrere Fahrzeuge hinter einem langsam fahrenden Traktor in Richtung Schweinfurt fuhren. Der Fahrer des VW Caddy fuhr mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf den Dacia auf, wodurch dieser und seine 57-jährige deutsche Fahrerin von der Fahrbahn geschleudert wurden.
Folgen des Unfalls:
- Verletzte: Sowohl der $38$-jährige Unfallverursacher als auch die 57-jährige Dacia-Fahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des Dacia musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.
- Schaden: Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 40.000 Euro.
- Einsatz: Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und den Freiwilligen Feuerwehren aus Stadtlauringen, Ballingshausen und Maßbach waren vor Ort. Die Staatsstraße blieb für die Dauer der Einsatzmaßnahmen rund zwei Stunden gesperrt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!