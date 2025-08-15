Schwerer Badeunfall an Baggersee – Zwei Mädchen lebensgefährlich verletzt

Schwerer Badeunfall an Baggersee – Zwei Mädchen lebensgefährlich verletzt
SCHWEINFURT – Am Donnerstagabend ist es zu einem tragischen Badeunfall am örtlichen Baggersee gekommen. Zwei Schwestern im Alter von 6 und 8 Jahren wurden lebensgefährlich verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungsdienst, Wasserwacht und Polizei war vor Ort.
Badeunfall gegen 20:15 Uhr
Gegen etwa 20:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr die Mitteilung über einen schweren Badeunfall am örtlichen Baggersee ein. Laut Ersthelfern wurden im Bereich des Baggersees zunächst Schwimmflügel und dann ein im Wasser treibendes 8-jähriges Mädchen festgestellt. Dieses wurde sofort an Land gebracht, wo Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet wurden.
Ein weiterer Ersthelfer wurde in diesem Moment auf die Situation und die Mutter des Mädchens aufmerksam, die im Wasser stand und nach ihrer zweiten Tochter gerufen hat. Der Mann begab sich daraufhin ins Wasser und konnte innerhalb kürzester Zeit die Schwester des Mädchens im Alter von 6 Jahren auffinden. Er brachte diese an Land und führte ebenfalls Erste-Hilfe-Maßnahmen durch.
Schwestern lebensgefährlich verletzt – Polizei ermittelt
Die beiden Schwestern wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt und im Anschluss ins Krankenhaus transportiert. Hierzu war auch ein Helikopter im Einsatz.
Die genauen Hintergründe des tragischen Unfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Schweinfurter Polizei.
Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 09721/202-0 zu melden.
