Schwerer Betriebsunfall: 53-Jähriger stürzt acht Meter durch Treppenhausgeländer

WALDASCHAFF – In der Fuggerstraße ist es am Montagvormittag zu einem schweren Betriebsunfall gekommen. Ein 53-jähriger Mitarbeiter eines Malerbetriebs erlitt dabei schwere Verletzungen, nachdem er von einer Leiter in die Tiefe gestürzt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Aschaffenburg führte der Mann gegen 11:25 Uhr im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses Trockenbauarbeiten an einem Dachfenster durch. Dabei stand er auf einer Leiter, die aus bislang ungeklärter Ursache wegrutschte. Der Arbeiter stürzte in der Folge etwa acht Meter tief durch das Treppengeländer in das Erdgeschoss.

Der Mann wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Informationen nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dabei soll insbesondere geklärt werden, ob technische Mängel, Fremdeinwirkung oder Sicherheitsverstöße eine Rolle gespielt haben.