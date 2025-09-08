Schwerer Betriebsunfall – 62-Jähriger durch Sturz tödlich verletzt

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG – Am Freitagabend ist ein 62-jähriger Mann aus etwa fünf Metern Höhe gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt nun, wie es zu dem schweren Betriebsunfall kommen konnte.

Dem derzeitigen Sachstand nach, montierte der Arbeiter gegen 17:30 Uhr Platten an einem Podest. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 62-Jährige aus etwa fünf Meter Höhe zu Boden. Hierbei wurde der Mann schwerstverletzt und verstarb noch an der Unglücksstelle.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang, übernommen.